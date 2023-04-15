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ANALİZ-Türkiye'nin hakkaniyetli Afrika politikası

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Giriş: 15.04.2023 12:19
Başkan Erdoğan’ın dış politikasında büyük önem verdiği kıtalardan biri de Afrika. Batı sömürgeciliğine maruz kalmış Afrika’ya karşı Türkiye daima hakkaniyete dayalı bir politika izledi. Başkan Erdoğan, kıtayı en çok ziyaret eden lider oldu. İşte Başkan Erdoğan’ın Afrika diplomasisi.
Türkiye’nin hakkaniyetli Afrika politikası
Türkiye'nin hakkaniyetli Afrika politikası
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