ANALİZ-Türkiye'nin hakkaniyetli Afrika politikası

Başkan Erdoğan’ın dış politikasında büyük önem verdiği kıtalardan biri de Afrika. Batı sömürgeciliğine maruz kalmış Afrika’ya karşı Türkiye daima hakkaniyete dayalı bir politika izledi. Başkan Erdoğan, kıtayı en çok ziyaret eden lider oldu. İşte Başkan Erdoğan’ın Afrika diplomasisi.