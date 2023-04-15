15 Nisan 2023, Cumartesi
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ANALİZ-Türkiye'nin hakkaniyetli Afrika politikası
Başkan Erdoğan’ın dış politikasında büyük önem verdiği kıtalardan biri de Afrika. Batı sömürgeciliğine maruz kalmış Afrika’ya karşı Türkiye daima hakkaniyete dayalı bir politika izledi. Başkan Erdoğan, kıtayı en çok ziyaret eden lider oldu. İşte Başkan Erdoğan’ın Afrika diplomasisi.