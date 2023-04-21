ANALİZ-"Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak"

Son 21 yılda "nitelikli genç, nitelikli toplum" teması altında yürütülen çalışmalarla ülkenin geleceği olan gençler için birçok proje hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyıl’ının gıpta edilecek bir istikbale dönüştürülmesini de gençlerle birlikte sağlayacakları mesajını verdi.