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ANALİZ - Türkiye Ortadoğu ve Afrika'da nasıl oyun bozdu?
Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın sahneye çıktığı Suudi Arabistan, savaşlar, suikastlar ve skandalların ülkesi haline geldi. Selman, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi devlet çalışanlarının işlediğini ortaya çıkarmasıyla birlikte karalama kampanyası başlattı. Suudi Arabistan ulemaları veliaht Muhammed Bin Selman'ın baskısıyla Türkiye düşmanlığına yapıyor. Peki Türkiye Ortadoğu ve Afrika'da yaşanan oyunları bir bir nasıl bozdu? İşte tüm bunları ayrıntısıyla anlatan analiz haberimiz...
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