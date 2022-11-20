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ANALİZ-Türkiye İstiklal Saldırısına karşısında tek yürek

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 16:25
İstiklal Caddesi saldırısı talimatını terör örgütü PKK/PYD verdi. Saldırının ardından Türkiye tek yürek oldu. İktidar, tepkisini en üst perdeden verdi. Ancak, muhalefet ise kurduğu 6'lı masadan bir bildiri ile yaptı ilk açıklamasını. Terör kınandı. Ama o bildiride PKK/PYD ismi geçmedi.
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