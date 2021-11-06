07 Kasım 2021, Pazar
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ANALİZ - Türkiye her dönem neden hedef alınıyor? Türkiye’nin gelişmesinden kim neden rahatsız?
Tarihi boyunca iktisadi gelişim kaydettiği, kaynaklarını çeşitlendirdiği, bölgesindeki hadiselerle ilgili söz sahibi olmak istediğinde, hedefi oldu saldırıların Türkiye. Türlü planlarla her dönem önü kesilmek istendi bu ülkenin insanlarının. A Haber dünden bugüne ne yapılmak istendiğini birlikte mercek altına aldı.