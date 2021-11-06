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ANALİZ - Türkiye her dönem neden hedef alınıyor? Türkiye’nin gelişmesinden kim neden rahatsız?

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Giriş: 06.11.2021 16:06
Güncelleme:06.11.2021 16:07
Tarihi boyunca iktisadi gelişim kaydettiği, kaynaklarını çeşitlendirdiği, bölgesindeki hadiselerle ilgili söz sahibi olmak istediğinde, hedefi oldu saldırıların Türkiye. Türlü planlarla her dönem önü kesilmek istendi bu ülkenin insanlarının. A Haber dünden bugüne ne yapılmak istendiğini birlikte mercek altına aldı.
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