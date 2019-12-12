ANALİZ - Türk siyasi tarihinin kırılma noktası: 12 Aralık 1997

Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün... Bundan 22 yıl önce (12 Aralık 1997) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda Ziya Gökalp'in şiirini okumuş ve bu nedenle hapis cezasına çarptırılmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerini ve yeni Türkiye'nin dönüm noktası olan o günlerin anlatıldığı özel analiz haberimiz...