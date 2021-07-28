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ANALİZ - Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! AK Parti'yi kapatma davasının 13. yılı

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 13:26
Bundan tam 13 yıl önce Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti hakkında "Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatma davası açtı. Dava 28 Temmuz'da görülmeye başlandı. 3 gün süren görüşmeler sonunda 6 ya karşı 5 oyla kapatma istemi reddedildi ama AK Parti hazine yardımlarının yarısından mahrum bırakıldı. İşte o dönemde yaşananlar...
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