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ANALİZ - Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 13 yıl önce bugün AK Parti'yi kapatmak istediler

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Giriş: 14.03.2021 11:14
Güncelleme:14.03.2021 11:18
Bundan tam 13 yıl önce Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti hakkında "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatma davası açtı. 3 gün süren görüşmeler sonunda 6 ya karşı 5 oyla kapatma istemi reddedildi ama AK Parti hazine yardımlarının yarısından mahrum bırakıldı. İşte o dönemde yaşananlar...
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