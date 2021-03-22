ANALİZ - Terör örgütü PKK'nın işçi katliamları

Terör örgütü PKK; güvenlik güçleri, öğretmen ve işçi başta olmak üzere farklı mesleklerden insanların canına kastetti. Amaç bölgeye yapılacak yol, köprü, baraj ve havalimanı yatırımlarını engelleyip halkı kendi yanına çekmekti. PKK'nın yaptığı o işçi katliamlarından biri de 22 Mart 1990'da Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşandı. Terör örgütü kaçırdığı 9 mühendis ve 1 işçiyi katletti. Detaylar analiz haberimizde...

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