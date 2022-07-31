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ANALİZ- Terör örgütü PKK 38 yıldır kan döküyor

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Giriş: 31.07.2022 17:27
Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, Türkiye’nin ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor... Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütünden algıladığı tehdit seviyesi her geçen gün artarken, bu durumun bir sonucu olarak Suriye sınırları içinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarının haklılığı ve gerekliliği de açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu konuya ilişkin ayrıntılar içerisinde yer aldığı analiz haberimizde
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