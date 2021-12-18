ANALİZ-Tarlada başka, manavda başka… Üreticide başka, markette başka fiyat!

Tarlada başka, manavda başka… Üreticide başka, markette başka fiyat, oysa ürün aynı ürün! Son haftalarda döviz kurunu bahane eden fırsatçılar, temel gıda ürünlerini stokluyor, ya da o ürünlere fahiş zamlar yapıyor. Peki, karaborsacılığa karşı devlet hangi önlemleri alıyor? Vatandaş stokçulara karşı ne yapmalı? Tüm bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı dosyada.