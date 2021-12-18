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ANALİZ-Tarlada başka, manavda başka… Üreticide başka, markette başka fiyat!

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Giriş: 18.12.2021 12:02
Tarlada başka, manavda başka… Üreticide başka, markette başka fiyat, oysa ürün aynı ürün! Son haftalarda döviz kurunu bahane eden fırsatçılar, temel gıda ürünlerini stokluyor, ya da o ürünlere fahiş zamlar yapıyor. Peki, karaborsacılığa karşı devlet hangi önlemleri alıyor? Vatandaş stokçulara karşı ne yapmalı? Tüm bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı dosyada.
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