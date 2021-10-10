ANALİZ - Sahne Süleyman Demirel’in: 1965 Genel Seçimleri

1961 seçimlerinde Demokrat Parti'nin yokluğunda birinci parti olan CHP’nin kurduğu koalisyonlar birer birer dağılınca halk, 1965 seçimlerinde yeniden tek parti iktidarını seçmişti. Kısa süre önce Adalet Partisi'nin başına geçen Süleyman Demirel ülkenin yeni başbakanı ve siyasi figürü olmuştu. Gelin şimdi 1965 seçimlerini daha yakından irdeleyelim.