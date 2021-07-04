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ANALİZ – Petrol baronları keneviri neden yasaklattı? Kenevir neden stratejik bitki?

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Giriş: 04.07.2021 17:02
Güncelleme:04.07.2021 17:05
Kenevir, oksijen fabrikası olmasının yanı sıra tıptan, kimyaya, otomotivden inşaata, tekstilden gıdaya kadar 50 bin çeşit üründe kullanılabilen mucize bir bitki. Sümer yazıtlarında bile adı geçen ve faydaları saymakla bitmeyen kenevirin dünya piyasasındaki yeri de gün geçtikte büyüyor. 10 yıl içinde yıllık piyasasının 150 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Peki dünyada ve Türkiye'de kenevir ekimi neden yasaklanmıştı? Kenevirin stratejik önemi ne? Kenevir yasağındaki gerçek ne? Tüm bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı özel dosyamızda. İşte kenevir üzerinden dönen kirli oyunlar…
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