ANALİZ - Özgürlük vaadiyle gelen kan ve ölüm! Türkiye'yi suçlayan ABD'nin kanlı geçmişi

Tehditlerle Barış Pınarı Harekatı'na engel olamayan ve son olarak sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarını devreye sokan ABD'nin kısa tarihi insanlığa karşı işlenmiş sayısız suçla dolu. ABD, özgürlük vaadiyle her gittiği yerde kan ve ölüm kustu. Milyonlarca Kızılderili katledildi. İşte Türkiye'yi suçlayan ABD'nin işgaller, soykırımlar ve darbelerle dolu o karanlık tarihini anlatan özel analiz haberimiz.

Tehditlerle Barış Pınarı Harekatı'na engel olamayan ve son olarak sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarını devreye sokan ABD'nin kısa tarihi insanlığa karşı işlenmiş sayısız suçla dolu. İşte ABD'nin işgaller, soykırımlar ve darbelerle dolu o karanlık tarihi!..

Tarih 6 Ağustos 1945 Japonya'nın Hiroşima kentine ölüm yağıyor. Çok değil 3 gün sonra bu kez Nagazaki kenti hedefe alnıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, atom bombalarını Japon halkının üzerinde art arda ateşlemişti.

1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz eden atom bombası,140 bin kişinin geleceğini yok etti. Üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen ABD'nin o katliamı halen hafızalarda dün gibi tazeliğini koruyor.

YIL 1948! ACININ ADRESİ BU KEZ FİLİSTİN...

Yıllar süren tehcir politikaları ve bir ulusun kanı üzerinde kurulan

işgalci bir devlet (İsrail)...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin topraklarına yapılan Yahudi göçüne nasıl destek olduğunu, işgalin adım adım nasıl gerçekleştirildiğini unutmadık! Yüz binlerce Filistinli katledilirken nasıl sessiz kaldığını da!..

ABD İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Yıl 1950! Soğuk savaş döneminin ilk sıcak çatışması yaşanıyor.

Kuzey Kore, Güney Kore'yi işgal etmiş, sınır hattı boyunca yaşanan çatışmalar giderek şiddetlenmişti. Güney Kore'nin Sovyetler Birliği'nin etkisi altına girmesinden korkan ABD için tehlike çanları çalıyordu.

4 MİLYON İNSAN KATLEDİLDİ

Beklemedi ve savaşa girdi! Savaş boyunca ABD savaş uçakları Kore'yi bombaladı. Amerika Birleşik Devletleri

Kore'de solcular ve Sovyet müttefiki iktidarın birleşmesini engellemek için 4 milyona yakın insanı katletti.

O insanların attığı sesiz çığlıkları da unutmadık!

Yıl 1955! Katliamın gerçekleştiği yer bu kez Vietnam'dı...



Amerika Birleşik Devletleri, yıllar süren kontrolünün ardından Çin ve Sovyetler Birliği tehdidine karşı Vietnam'ı işgal etti.

1965 yılında ABD'nin bölgedeki asker sayısı 6 bin 604'tü! 21 yıl süren savaşta, Kuzey ve Güney Vietnam taraflarından yaklaşık dört milyon sivil

ve bir milyonu aşkın komünist öldürüldü. Sadece insanlar da değil zehirli bombalarla ormanlar da yok edildi.

ABD Vietnam'da 8 milyon tondan fazla bomba kullandı. Bu sayı, II. Dünya Savaşı'nda tüm ülkelerin kullandığının 3 katı

ve Hiroşima'ya atılan atom bombasının 640 katı büyüklüğündeydi.

Tarihe kanla yazılmış ABD'nin bu kanlı Vietnam savaşı da unutmadık!

ABD, IRAK'I 42 GÜN BOYUNCA VURDU

Yıl 1991! Bu kez ABD'nin hedefinde Irak vardı... Amerika Birleşik Devletleri 42 gün boyunca Irak'a hava saldırıları düzenledi.

42 binden fazla insan hayatını kaybetti.

TERÖR YUVASI KANDİL BU DÖNEMDE OLUŞTURULDU

Savaş sonrası uygulanan ambargolar yüzünden ölenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde! Üstelik 36. paralel ve çekiç güç ile

Türkiye'yi terörize eden Kandil de bu dönemde oluşturuldu.

Ancak yetmedi!

5 MİLYON IRAKLI EVİNİ TERK ETTİ



Amerika Birleşik Devletleri 2003'te bu kez İkinci Körfez Savaşı'yla bölgeyi ateş altına aldı. Kentler yıkıldı, ülkenin tüm altyapısı çökertildi.

Yaklaşık 5 milyon Iraklı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin hayatlarını çaldığı Iraklı sayısı ise 1 milyondan fazla...

Barış getirme bahanesiyle yapılan bu katliamların hiçbirini unutmadık!

ABD BAŞKANI DUYURDU: BU HAÇLI SEFERİ UZUN SÜRECEK!

Yıl 2001! Yer Afganistan...

Amerika Birleşik Devletleri bu kez terörle mücadele adı altında, üstelik oluşumlarına bizzat yardım ettiği bir örgüte karşı savaş açtı.

Dönemin ABD Başkanı Bush, "Bu Haçlı Seferi... Bu terörle savaş zaman alacaktır. Amerikan halkı sabırlı olmalıdır." ifadelerini kullandı. Dönemin Başkanı Bush'un da söylediği gibi savaş zaman aldı.. Çok uzun yıllar boyunca yerleşim yerleri bombalandı, siviller yerlerinden edildi. Çıkan çatışmalarda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son on yılda katledilenlerin sayısı ise 41 binin üzerinde! Ülkede 18 yaşını dolduran her çocuk savaşla büyüdü.

Savaş nedeniyle yaklaşık 4 milyon çocuk eğitimden mahrum bırakıldı.

Tüm bunların yanında Afganistan'da Taliban ve diğer terör örgütlerinin tehdidi ise son bulmadı.

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri 2015'ten bu yana Suriye'de...

Bölgede DEAŞ ile mücadele iddiasıyla pek çok bölgeye hava saldırısı düzenlendi. İnsani yardım tesisleri ve temel yaşam üniteleri de hedef alındı.

Amerikan yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'ye sağladığı silahlarla binlerce masum sivil katledildi. Hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'yi sözde "Ermeni Soykırımı" ile suçlayan ABD'li vekillerin kendi tarihlerini hiç okumamalarını anlayabilir miyiz? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarihleri soykırım, kölelik sömürü lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye'ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz!" sözleriyle ABD'nin bu skandal iddiasına sert tepki göstermişti.

ABD, MİLYONLARCA KIZILDERİLİ'Yİ KATLETTİ

Dünya, 70 milyon Kızılderili'yi katlederek vatanlarını gasp eden Amerika Birleşik Devletleri köleleştirdiği 15 milyon Afrikalıyı hatırlıyor mu? Endonezya'da, Laos'da, Kamboçya'da CIA'in düzenlediği operasyonları hatırlıyor mu? Küba'da 60 bin kişinin ABD destekli Batista birliklerince katledilişini hatırlıyor mu?

Güney Amerika'da gerçekleştirdiği darbeleri, istikrarsızlaştırdığı ülkeleri ve destek verdiği iç savaşları hatırlıyor mu? soruyoruz çünkü biz unutmadık!