ANALİZ - Özel bankalar başını kuma gömüyor! CHP vatandaşın değil özel bankaların yanında saf tutuyor |Video

Türkiye koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kenetlenirken birileri rahatsız oluyor. Vatandaş evine kapanıp işinden ailesinden fedakarlık yapsa da değişmeyen iki şey var. Biri her sıkıntıda olduğu gibi başına kuma gömen özel bankalar, diğeri ise ana muhalefet zihniyeti. Bu süreçte kamu bankaları eline taşın altına koyarken özel bankalar kredi musluklarını kesiyor. Ana muhalefet partisi CHP ise sosyal adaletten uzak milletin yer almak yerine vatandaşı ve iş dünyasını zorda bırakan özel bankaların yanında saf tutmayı tercih ediyor. Özel bankalar kredi musluklarını neden kapattı? CHP vatandaşın yanında durmayıp neden özel bankaları savunuyor? Detaylar analiz haberimizde…