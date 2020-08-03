ANALİZ - Mursi'yi Kudüs için devirdiler

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarında vurguladığı "dünya beşten büyüktür" sözü ile işaret ettiği İslam ülkeleri ile her zaman yanlarında olduğunu hissettirdiği mazlum ülkeler, sömürgeci güçlerin hedefi oluyor. Venezuela, Sudan ve Mısır askeri darbelerle karşı karşıya kalırken, Pakistan ve Katar ise küresel güçlerin kıskacı altında kalıyor. Peki her sömürüye başkaldıran devlet neden küresel güçlerin hedefi oluyor? Bu sorunun ve daha fazlasının yanıtı analiz haberimizde...