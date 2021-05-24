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ANALİZ - Muharrem İnce'nin siyasi hayatının dönüm noktaları

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Giriş: 24.05.2021 12:12
Güncelleme:24.05.2021 12:19
Yıllardır CHP'ye genel başkan olma mücadelesi veren Muharrem İnce, istifasının ardından yeni partisini kurdu ve genel başkan seçildi. Muharrem İnce Memleket Partisi'yle CHP'ye rakip olmak için yola çıktı. Peki bu sürece kadar neler yaşandı? İşte Muharrem İnce'nin siyasi yaşamındaki dönüm noktaları...
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