ANALİZ - Muharrem İnce'nin siyasi hayatının dönüm noktaları

Yıllardır CHP'ye genel başkan olma mücadelesi veren Muharrem İnce, istifasının ardından yeni partisini kurdu ve genel başkan seçildi. Muharrem İnce Memleket Partisi'yle CHP'ye rakip olmak için yola çıktı. Peki bu sürece kadar neler yaşandı? İşte Muharrem İnce'nin siyasi yaşamındaki dönüm noktaları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN