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ANALİZ - Muhalefet üzerinden bölgeyi bir dizayn planı mı yapılıyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.11.2021 15:30
Türkiye yakın tarihe kadar, başta ABD olmak üzere, küresel güçlerin kendine göre 'uygun' gördüğü bir rol' içerisinde kalmaya zorlanıyordu. 'Sömürge' mantığıyla bakılıyor, ne zaman milli bir hamle yapsa, ya darbe ile yada siyaset mühendisliği ile iktidarlar alaşağı ediliyordu. Türkiye'nin uluslararası masada yer alması bir türlü hazmedilemiyordu. Bugün Türkiye dikte edilen o misyon yerine kendi yolunu çiziyor. İşte bunu hazmedemeyenler yeniden siyaset mühendisliği peşinde. Ana muhalefet partisi CHP ve ittifak ortakları üzerinden Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Detaylar Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde izliyoruz.
Muhalefet üzerinden bölgeyi dizayn planı
Muhalefet üzerinden bölgeyi dizayn planı
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