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ANALİZ - Milletin tarafında bir devlet başkanı: Erdoğan

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2021 17:27
Güncelleme:28.08.2021 17:27
Halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra, yemin ederek görevine başlamıştı. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki, 7 yılda neler değişti? Bu soruların yanıtı araştırma planlama servisimizin hazırladığı analiz haberimizde.
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