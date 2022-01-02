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Analiz - Millet İttifakı'nın Atatürk ve HDP çıkmazı

A Haber
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Giriş: 02.01.2022 11:11
2010 yılında CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte, bambaşka bir CHP çıktı ortaya. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile ittifak kurmaktan geri durmayan CHP yönetimi, parti içindeki Atatürkçüleri de tasfiye etme yoluna gitti. Öyle ki parti içinde Atatürk tartışması bile yaşandı. İttifakın bir diğer üyesi İYİ Parti ise CHP-HDP ortaklığını gizleme işlevi gören parti olarak nitelendirildi. Son olarak da Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakına küfür etmesi, Millet İttifakı'nın yaşadığı Atatürk ve HDP çıkmazını bir kez daha getirdi gündeme. Detaylar analiz haberimizde...
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