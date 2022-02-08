ANALİZ - Millet İttifakı’nda siyasi çatı CHP mi?

2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı cephesinde ittifak adı, oturma sırası ve adaylık konularında fikir ayrılıkları devam ediyor. Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlılığını korurken, Millet İttifakı ise giderek büyüyen anlaşmazlıklarını çözemeden "güçlendirilmiş parlamenter sistem" kavramını ortaya atıyor. İttifak aşamasında bile fikir ayrılıklarını gideremeyen çoklu bir yapının güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi ne kadar inandırıcı? Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN