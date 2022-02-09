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ANALİZ – Mansur Yavaş’ın örtülü siyaset anlayışı

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Giriş: 09.02.2022 14:42
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "tarafsızlık" söylemi üzerinden geliştirdiği algı siyaseti defalarca açık verdi. Tarafsızlık perdesinin arkasında parti çıkarlarını halkın çıkarlarının üzerinde tutan bir ideoloji siyaseti göze çarpıyor. Yavaş'ın sosyal medyasında "PR" ajansının hazırladığı popülist metinler yayınlanırken, sahada ise katı bir rozet siyaseti hakim. Detaylar analiz haberimizde...
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