ANALİZ – Mansur Yavaş’ın örtülü siyaset anlayışı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "tarafsızlık" söylemi üzerinden geliştirdiği algı siyaseti defalarca açık verdi. Tarafsızlık perdesinin arkasında parti çıkarlarını halkın çıkarlarının üzerinde tutan bir ideoloji siyaseti göze çarpıyor. Yavaş'ın sosyal medyasında "PR" ajansının hazırladığı popülist metinler yayınlanırken, sahada ise katı bir rozet siyaseti hakim. Detaylar analiz haberimizde...

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