09 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ – Mansur Yavaş’ın örtülü siyaset anlayışı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "tarafsızlık" söylemi üzerinden geliştirdiği algı siyaseti defalarca açık verdi. Tarafsızlık perdesinin arkasında parti çıkarlarını halkın çıkarlarının üzerinde tutan bir ideoloji siyaseti göze çarpıyor. Yavaş'ın sosyal medyasında "PR" ajansının hazırladığı popülist metinler yayınlanırken, sahada ise katı bir rozet siyaseti hakim. Detaylar analiz haberimizde...