ANALİZ-Krizlerle dolu masa seçim sonrası dağıldı

Seçim öncesi bir araya gelen, birlik göstermekte zorlanan ancak seçime birlikte girmeyi başaran millet ittifakı, seçim sonrası dağılma sürecine girdi. Tüm taraflar ittifakın bittiğine yönelik açıklamalar yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise düzenlediği basın toplantısında yine ittifaktan bahsetti. Peki ittifak üyeleri bugüne kadar birbirine ne söyledi, tekrar bir araya gelmesi mümkün mü?