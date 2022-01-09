ANALİZ - Krizler, koalisyonlar, darbeler… Kur saldırısı ve finansal mücadele

Muhalefetin dozunu her geçen artırarak devam ettirdiği kaos siyasetine, döviz kuruna yapılan atakların da eklenemsi ile bir destek oluşturdu. Döviz kuru ve yabancı ülkelerin Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar muhalefet tarafından bir saldırı aracı olarak görüldü ve hem devlet hem de devlet kurumları yıpratılmaya çalışıldı. Ancak 20 Aralık'ta tüm planlar bozuldu. Detaylar analiz haberimizde...

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