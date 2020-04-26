ANALİZ - Koronavirüs gölgesinde istihbarat savaşları |Video

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını başta ABD'de olmak üzere pek çok ülkede yeni bir kavram olan "Tıbbi istihbarat" ortaya çıktı. Peki tıbbi istihbarat ne demek? Koronavirüs salgını neden ortaya çıktı? Virüsten sonra nasıl bir dünya düzeni bizi bekliyor? Koronavirüsün gölgesinde istihbarat savaşları analiz haberimizde...