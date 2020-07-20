ANALİZ - KKTC nasıl bağımsızlığına kavuştu? Kıbrıs Barış Harakatı 46 yıl önce nasıl yapıldı?

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü... Bundan tam 46 yıl önce "Ayşe tatile çıktı" parolasıyla başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı ile adadaki Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırıldı.

Dünya Türkiye'nin Kıbrıs çıkarmasını dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in sözleriyle tam 42 yıl önce öğrendi.

Peki Kıbrıs Barış Harekatı ile giden yolda neler yaşandı?

Kıbrıs, tarih boyunca birçok devletin egemenliği altına girdi. Fenikeliler, Asurlular, Roma ve Bizans İmparatorluklarına ev sahipliği yaptı.

Osmanlı Devleti ise 1571'de adayı Venedikliler'den aldı. Osmanlı ile Rusya arasında "93 Harbi" olarak bilinen savaşın sonunda Kıbrıs,

Birleşik Krallığa kiralandı.

Böylece Osmanlı'nın Kıbrıs üzerindeki hakkı 300 yıl sonra bitti.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Almanya'nın yanında yer alması dengeleri değiştirdi.

İngilizler adayı tek taraflı ilhak etti. Lozan Anlaşması gereğince Türkiye ilhakı kabul etmek zorunda kaldı.

1950'lerin sonlarında bağımsızlık hareketi başladı ve uluslararası anlaşmalara dayanan bir Türk-Rum ortak devleti kuruldu. Fakat Rum kesimi Kıbrıs'ın tüm yönetimine sahip olmak istiyordu. Uluslararası anlaşmalar çiğnenerek Türklere karşı bir katliam politikasına geçildi,1963 yılında ortak devlet yıkıldı, amaç Kıbrıs'ta Türk halkını sindirerek adayı Yunanistan'a bağlamaktı. 20 Temmuz 1974 yılına kadar Kıbrıs'ta Müslümanlara zulüm edildi, Kanları döküldü.

Türklere karşı sürdürülen sindirme politikasının durdurulması için Türkiye ve Yunanistan başbakanları arasında düzenlenen toplantıdan sonuç çıkmayınca Türkiye askeri müdahalede bulunacağını açıkladı.

20 Temmuz 1974 sabahı Türk ordusu saat 6:05'ten itibaren adaya havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başladı. Türk paraşütçüleri Lefkoşa semalarında havalandığı anlarda Deniz Piyade Tugayı'na bağlı askerler de 'Karaoğlanoğlu Plajı'ndaydı... Türk askeri artık resmen Kıbrıs topraklarındaydı. Rumlar, Türkiye'nin 1963 ve 1967'deki gibi adaya müdahale edemeyeceğini düşünerek ilk başta etkili müdahalede bulunmadı ancak akşama doğru ise karşı harekata geçti. 24 saat taarruzda bulunan Rum birlikleri başarı sağlayamadı. Türk Kuvvetleri ise mevzilerini korudu. Ertesi gün tekrar ilerlemeye devam eden 4. Paraşüt Taburu, Rum birlikleri tarafından saldırıya uğrayan Kıbrıs Türk Alayı ile birleşerek Lefkoşa Havalimanı ve kaymaklı bölgesine taarruza başladı. 22 Temmuz'da Türk birlikleri önce Girne'ye girdi daha sonra da Lefkoşa'ya yöneldi. Ateşkes başlamadan Girne-Lefkoşa hattı birleşmiş oldu.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"

Sorunun çözümü için 8 Ağustos'ta 2. Cenevre Konferansı toplandı. Türk tarafı 'iyi niyet jesti' olarak Limasol ve Larnaka civarında bir miktar köyü boşaltı ancak Rum birlikler işgal ettikleri yerleri tahliye etmedikleri gibi ellerindeki esirleri de serbest bırakmadılar. Cenevre konferansına katılan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş anlaşmanın mümkün olmadığı anlamına gelen "Ayşe tatile çıksın" parolasını Başbakan Bülent Ecevit'e bildirdi. Bunun üzerine 13 Ağustos'ta Türk birlikleri tekrar ilerlemeye başladı ve 16 Ağustos'ta Lefke ve Magosa'nın kurtarılmasıyla sona eren üç günlük II. Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Harekat neticesinde bir taraftan Magosa'ya diğer taraftan Lefke'ye varılarak Türk tarafının sınırları çizildi. İki harekatta toplam 498 Türk askeri, 70 Kıbrıslı mücahit ve 270 Kıbrıs Türk şehit oldu.. Rum ve Yunan tarafında ise 4 bin kişi öldürüldü.

15 Kasım 1983'de Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi self-determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti, kuruluş bildirgesini kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu.

Kıbrıs sorunu, dünyanın gündemine girdiğinden beri başta Birleşmiş Milletler bünyesindeki çalışmalar olmak üzere adanın birleştirilmesi gayesi ile birçok faaliyet yürütüldü. Fakat bunlardan bir sonuç alınmadı. 2004 Annan Planı referandumu da Kıbrıslı Türklerin "kabulü" ve Rumların "hayırı" ile gerçekleşmedi. Son olarak İsviçre'nin mont pelerin kasabasında buluşan liderler, beş günlük kampta da bir sonuca ulaşamadı.

Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyor. Ekonomik, siyasi ve askeri olarak Kıbrıs'a her türlü desteği veriyor.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de de uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumaya devam ediyor.

Kıbrıs'taki garantör statüsü sorumluluğuyla bölge ülkelerinin attığı tek taraflı haksız adımlara karşı önlemler alıyor.