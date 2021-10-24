ANALİZ – Kimler yine düğmeye bastı? Postmodern darbe girişimi mi?

Bir yanda "siyasi cinayet" iddiaları ve "bürokrat" tehditleri, diğer yandan 10 büyükelçinin "Osman Kavala serbest bırakılsın" çağrısı... Gündem suni olaylarla ve iddialarla meşgul ediliyor. Peki ama bunun amacı ne? Kim, neyi hedefliyor? Bugüne kadar kim, ne dedi? Detayları analiz haberimizde...

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