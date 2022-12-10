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ANALİZ-Kim bu Jeremy Rifkin?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 14:36
Güncelleme:10.12.2022 14:37
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ikinci yüzyıla çağrı buluşması' toplantısında açıkladığı ekonomi danışmanları, tartışılmaya devam ediyor. Kamuoyu şu sorulara yanıt arıyor. 6'lı Masa’da ekonomist yok muydu? Neden Amerikalı Ekonomist Jeremy Rifkin seçildi? Rifkin yeni Kemal Derviş miydi? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberinde.
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