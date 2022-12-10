10 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ-Kim bu Jeremy Rifkin?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ikinci yüzyıla çağrı buluşması' toplantısında açıkladığı ekonomi danışmanları, tartışılmaya devam ediyor. Kamuoyu şu sorulara yanıt arıyor. 6'lı Masa’da ekonomist yok muydu? Neden Amerikalı Ekonomist Jeremy Rifkin seçildi? Rifkin yeni Kemal Derviş miydi? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberinde.