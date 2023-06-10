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ANALİZ-Kılıçdaroğlu istifa eder mi?

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Giriş: 10.06.2023 15:05
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin muhalefet partilerindeki yansıması sürüyor. Özellikle de CHP'de. Seçim sonrası en çok konuşulan konuların başında da girdiği yarışı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki geleceği tartışmaya açıldı. Peki Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Şimdi gelin Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığındaki yolculuğunu mercek altına alalım.
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