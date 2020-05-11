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ANALİZ - Kandil'den Akdeniz'e kadar yapılan kirli plan! İşte Türkiye'nin görünmeyen sinsi düşmanları |Video
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Körfez ülkeleri ve Mısır görünmeyen gizli ve sinsi düşmanlarımız... Bu ülkeler Kandil'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde Türkiye'nin çıkarları neredeyse tam karşısında durdular! İşte Suriye'de Esad'ı, Irak'ta PKK'yı, Libya'da darbeci Hafter'i destekleyenlerin Türkiye üzerindeki kirli amaçları...