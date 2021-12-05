ANALİZ - Kanal İstanbul neden önemli? Su yolları neleri değiştirdi?

Türkiye yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisiyle yoluna devam ediyor. O yatırım projelerinden biri de Kanal İstanbul. Peki Türkiye için Kanal İstanbul neden önemli? Geçmişten günümüze dünyada hangi kanal projeleri hayata geçirildi? Su kanallarının dünya ekonomisine katkıları neler? Tüm bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...

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