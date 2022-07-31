ANALİZ- İşte Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 4 yıldaki kazanımları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrar sağlandı. Kurumlar arası uyum üst seviyeye çıkarıldı. Bürokrasiye takılmadan yapılan işlerle mega projeler hayata geçti. 4 yılı geride bırakan yeni sistem sayesinde kararlar hızla alındı. En kritik virajlar hasarsız dönüldü. Üstelik Türkiye dünyadaki krizlerin çözümünde de anahtar ülke oldu. İşte son dört yılda Türkiye’nin kazanımları.