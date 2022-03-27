ANALİZ - İstanbul’un kaderinin değiştiği gün! Erdoğan nasıl bir İstanbul devraldı?

Bundan tam 28 yıl önce, 27 Mart 1994 tarihinde, Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıdı Recep Tayyip Erdoğan'ı... Azmi, siyasetin içinden gelmesi ve karizmasıyla siyasetin o zorlu basamaklarını emin adımlarla tırmandı. Yoluna defalarca engeller çıktı, taşlar koyuldu ama o pes etmek nedir bilmedi ve kısa sürede İstanbul'un çözülemez denilen sorunlarını çözdü, kronikleşen hastalıklarını tedavi etti. İşte Başkan Erdoğan'ın İstanbul hikayesi...

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