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ANALİZ - İstanbul’un kaderinin değiştiği gün! Erdoğan nasıl bir İstanbul devraldı?

A Haber
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Giriş: 27.03.2022 16:56
Bundan tam 28 yıl önce, 27 Mart 1994 tarihinde, Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıdı Recep Tayyip Erdoğan'ı... Azmi, siyasetin içinden gelmesi ve karizmasıyla siyasetin o zorlu basamaklarını emin adımlarla tırmandı. Yoluna defalarca engeller çıktı, taşlar koyuldu ama o pes etmek nedir bilmedi ve kısa sürede İstanbul'un çözülemez denilen sorunlarını çözdü, kronikleşen hastalıklarını tedavi etti. İşte Başkan Erdoğan'ın İstanbul hikayesi...
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