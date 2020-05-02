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ANALİZ - İngilizlerin bozguna uğratıldığı zafer: Kut-ül Amare... |Video

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02.05.2020
Unutulmuş, daha doğrusu unutturulmuş bir zaferin öyküsü bu... 1946'dan sonraki müfredattaki hiçbir tarih kitabı anlatmıyor Kut-ül Amare zaferini... Ne acı ki kahramanlarının ismi bile bugün bilinmiyor, hatırlanmıyor... İşte İngilizler tarafından anılmasının istenmediği hafızalardan silinmeye çalışılan 104 yıl önceki büyük zaferin hikayesini anlatan haberimiz...

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