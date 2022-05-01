01 Mayıs 2022, Pazar
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ANALİZ – Hükümetlerin büyük sınavı: Deprem
Bugün 176 kişinin hayatını kaybettiği Bingöl'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin yıl dönümü. 19 yıl önce yaşanan depremde 521 kişi de yaralanmıştı. Geçmişte ağır bedellerin ödendiği çoğu depremde devlet depremzedelere yardım elini zamanında uzatamadı. Ancak son 20 yılda durum tersine döndü, depremin hissedildiği bölgelerde devlet hemen seferber oldu, ilk andan itibaren teyakkuza geçti. Detaylar analiz haberimizde...