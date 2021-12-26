26 Aralık 2021, Pazar
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ANALİZ- ''Her şeye karşı'' Muhalefet anlayışı
İyi ve hatta çok iyi yapılan bir işe kötü demek değildi aslında muhalefet. Ancak ne hikmetse hep bu şekilde oldu Türkiye’deki muhalefet anlayışı. Üstelik bu absürt hali, övünerek dillendirmekten de hiç geri durmadı muhalefet temsilcileri. Peki, ama neden? İşte bu konuya ilişkin Analiz haberimiz.