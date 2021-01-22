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ANALİZ - "Gizli anayasa" iddia mı gerçek mi?

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Giriş: 22.01.2021 08:32
Güncelleme:22.01.2021 08:41
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesiyle sonuçlanan sözleri, siyaset gündemini uzun süre meşgul etti. Özdağ, eski partisinin ''HDP ile gizli anayasa'' görüşmelerinin olduğunu söylemiş, Genel Başkan Meral Akşener ise o iddiaları yalanlamıştı. Peki gizli anayasa tartışmaları nasıl başladı nasıl devam etti? Detaylar analiz haberimizde...

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesiyle sonuçlanan sözleri, siyaset gündemini uzun süre meşgul etti. Özdağ, eski partisinin ''HDP ile gizli anayasa'' görüşmelerinin olduğunu söylemiş, Genel Başkan Meral Akşener ise o iddiaları yalanlamıştı. Peki gizli anayasa tartışmaları nasıl başladı nasıl devam etti? Detaylar analiz haberimizde...

Gizli Anayasa görüşmelerinin ses kayıtları elimde! Eski İYİ Partili isimden flaş iddia! "GİZLİ ANAYASA" GÖRÜŞMELERİNİN SES KAYITLARI ELİMDE! ESKİ İYİ PARTİLİ İSİMDEN FLAŞ İDDİA!
Millet İttifakından federasyon anayasası mı? Gizli anayasayı kimler müzakere etti? MİLLET İTTİFAKI'NDAN 'FEDERASYON ANAYASASI' MI? 'GİZLİ ANAYASA'YI KİMLER MÜZAKERE ETTİ?
Millet İttifak’ında Anayasa krizi! CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet “Federasyon Anayasası” mı hazırladı? MİLLET İTTİFAK'INDA ANAYASA KRİZİ! CHP-HDP-İYİ PARTİ VE SAADET "FEDERASYON ANAYASASI" MI HAZIRLADI?
Son dakika: Millet İttifakında anayasa çatlağı! İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Canlı yayınında flaş değerlendirme: Mızrak çuvala sığmıyor SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NDA ANAYASA ÇATLAĞI! İYİ PARTİ - HDP İTTİFAKI NEREYE EVRİLİYOR? CANLI YAYININDA FLAŞ DEĞERLENDİRME: MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR
Son dakika: İYİ Parti HDP ile anayasa hazırladı mı? Uzman isimden A Haberde flaş değerlendirme: Partiye oy vermiş seçmene sorgulatacak SON DAKİKA: İYİ PARTİ HDP İLE ANAYASA HAZIRLADI MI? UZMAN İSİMDEN A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME: PARTİYE OY VERMİŞ SEÇMENE SORGULATACAK

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