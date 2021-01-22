ANALİZ - "Gizli anayasa" iddia mı gerçek mi?

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesiyle sonuçlanan sözleri, siyaset gündemini uzun süre meşgul etti. Özdağ, eski partisinin ''HDP ile gizli anayasa'' görüşmelerinin olduğunu söylemiş, Genel Başkan Meral Akşener ise o iddiaları yalanlamıştı. Peki gizli anayasa tartışmaları nasıl başladı nasıl devam etti? Detaylar analiz haberimizde...

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesiyle sonuçlanan sözleri, siyaset gündemini uzun süre meşgul etti. Özdağ, eski partisinin ''HDP ile gizli anayasa'' görüşmelerinin olduğunu söylemiş, Genel Başkan Meral Akşener ise o iddiaları yalanlamıştı. Peki gizli anayasa tartışmaları nasıl başladı nasıl devam etti? Detaylar analiz haberimizde...