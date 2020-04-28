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ANALİZ - Geçmişten bugüne Türkiye'nin sağlık sistemi |Video

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28.04.2020
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” bu sözler Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü olduğu dönemin sultanı Kanuni Sultan Süleyman’a ait. Sultan Süleyman sağlığın ve devletin öneminden bahsediyordu. Evet, sağlıkta önemliydi devlette ancak geçmişte yaşananlar bu önemden çok uzaktaydı. Sağlıkta yaşanan sorunlar vatandaşın devlete olan güvenini sıfır indirmişti. Türkiye son 18 yılda çok değişti. Türkiye hem sağlıkta reform yaptı hem de güçlü bir devlet olmayı başardı. Tüm dünya koronavirüs salgınında kötü sınav verirken Türkiye hem kendine yetti hem de aralarında kendilerini süper güç olarak tanımlayan ülkelerin de yardımına koştu. İşte geçmişten günümüze Türkiye’nin sağlık sistemi analiz haberimizde…
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