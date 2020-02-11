ANALİZ - FETÖ siyasete ne zaman ve nasıl sızdı? İşte CHP-FETÖ ilişkisinin perde arkası |Video

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) parti operasyonlarının en önemli aktörü olarak karşımıza çıktı. Hedefindeki siyasi partilerden biri de CHP oldu. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal kaset kumpası ile görevden indirildi ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. İlk adım başarıyla tamamlanmıştı ve daha sonra her şey adım adım ilerledi. "FETÖ siyasete ne zaman ve nasıl sızdı? FETÖ ve Kasım Gülek ilişkisi neden önemli? 40 yıllık ihanet ağı​ FETÖ ve CHP nasıl buluştu? CHP, FETÖ'ye nasıl ve ne zamanlarda destek verdi? CHP'li vekiller neden FETÖ'yü savundu?" tüm bu soruların yanıtı ve CHP - FETÖ ilişkisinin perde arkasının detaylarının anlatıldığı özel analiz haberimizde...