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ANALİZ - Dünya propaganda savaşını nasıl yürütüyor? |Video
Dünya koronavirüs salgınıyla sarsılırken, küresel güç mücadelesi de hız kesmeden sürüyor. Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgın, dünya politikasındaki dengeyi yeniden belirliyor. Detaylar analiz haberimizde...
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