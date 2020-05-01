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ANALİZ - Dünya propaganda savaşını nasıl yürütüyor? |Video

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01.05.2020
Dünya koronavirüs salgınıyla sarsılırken, küresel güç mücadelesi de hız kesmeden sürüyor. Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgın, dünya politikasındaki dengeyi yeniden belirliyor. Detaylar analiz haberimizde...
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