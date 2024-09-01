ANALİZ-Dünden bugüne Türkiye-ABD ilişkileri

Türk-Amerikan ilişkilerindeki ilk temas, 18'inci yüzyılın sonuna doğru gerçekleşti. o günden bugüne de inişli çıkışlı bir seyirde ilerliyor. ve gelecekte nereye evrileceği konusu da merak uyandırıyor hep. şimdi bu konuya ilişkin hazırladığımız analiz haberimiz geliyor ekranlara.