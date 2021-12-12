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ANALİZ - Dünden bugüne muhalefet anlayışında ne değişti?

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Giriş: 12.12.2021 18:56
Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten miras aldığı ''yıkıcı muhalefet' anlayışını bugünde devam ettiriyor. Dün meclis kürsüsünden demokrat partililer açık açık tehdit edilirken, bugün de CHP lideri Kılıçdaroğlu, meclis kürsüsünden milli iradeyi tehdit ediyor. Peki, dün Adnan Menderes ve arkadaşlarına yapılan bugün Cumhur İttifakı'na mı yapılıyor? Siyaset bilimciler CHP'nin muhalefet anlayışını nasıl yorumluyor? Tüm bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde…
ANALİZ - Dünden bugüne muhalefet anlayışında ne değişti?
ANALİZ - Dünden bugüne muhalefet anlayışında ne değişti?
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