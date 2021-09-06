06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Çocukların "Tayyip Dedesi" Recep Tayyip Erdoğan | Çocukların hayallerini gerçekleştiren lider

ANALİZ - Çocukların "Tayyip Dedesi" Recep Tayyip Erdoğan | Çocukların hayallerini gerçekleştiren lider

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2021 02:07
Güncelleme:06.09.2021 02:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara sevgisini düşkünlüğünü her ortamda gösterdi. Programlarında onlarla özel olarak ilgilendi, miting ve açılışlarda sahneye davet etti, kurdele kestirdi, yolda görünce aracını durdurup dinledi. İşte o anlarda ortaya birçok renkli görüntüler çıkarken, bezen de duygusal anlar yaşandı. Çocukların "Recep Dedesi" olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünden bugüne çocuklarla olan iletişimde hafızalara kazınan o sıcak samimi anları sizler için analiz haberimizde derledik. İşte çocukların gözünden ve dilinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ANALİZ - Çocukların Tayyip Dedesi Recep Tayyip Erdoğan
ANALİZ - Çocukların "Tayyip Dedesi" Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye’den Gine’deki darbe hakkında mesaj
Türkiye'den Gine'deki darbe hakkında mesaj
Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak?
Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak?
İllere göre haftalık 21-27 Ağustos vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık (21-27 Ağustos) vaka haritası açıklandı
Mehmetçik terör hedeflerini yerle bir etti!
Mehmetçik terör hedeflerini yerle bir etti!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de
1865 terörist etkisiz hale getirildi
1865 terörist etkisiz hale getirildi
CHP’de bir taciz daha! CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un ses kaydı ortaya çıktı
CHP'de bir taciz daha! CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un ses kaydı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’ın kitabı yarın çıkıyor
Başkan Erdoğan’ın kitabı yarın çıkıyor
A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi
A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
ABD’nin işkence karargahı: Bagram!
ABD'nin işkence karargahı: Bagram!
Daha Fazla Video Göster