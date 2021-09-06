ANALİZ - Çocukların "Tayyip Dedesi" Recep Tayyip Erdoğan | Çocukların hayallerini gerçekleştiren lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara sevgisini düşkünlüğünü her ortamda gösterdi. Programlarında onlarla özel olarak ilgilendi, miting ve açılışlarda sahneye davet etti, kurdele kestirdi, yolda görünce aracını durdurup dinledi. İşte o anlarda ortaya birçok renkli görüntüler çıkarken, bezen de duygusal anlar yaşandı. Çocukların "Recep Dedesi" olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünden bugüne çocuklarla olan iletişimde hafızalara kazınan o sıcak samimi anları sizler için analiz haberimizde derledik. İşte çocukların gözünden ve dilinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan...

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