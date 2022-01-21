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ANALİZ – CHP’nin sert kutuplaşma siyaseti! Geçmişten bugüne CHP’nin demokrasi sınavı

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 10:48
Tarihi ve zorlu bir mücadelenin verildiği dönemde, ana muhalefet partisi konumunda olan CHP, kutuplaşmayı artırıcı siyaset üretmeye devam ediyor. Türkiye, kalkınma ve büyüme hedefiyle yoluna devam ederken, muhalefetin kutuplaştırıcı siyaset ısrarının nedeni ise hep merak ediliyor. Detaylar analiz haberimizde...
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CHP’nin sert kutuplaşma siyaseti
CHP’nin sert kutuplaşma siyaseti
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