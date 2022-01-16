16 Ocak 2022, Pazar
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ANALİZ - CHP'nin sert kutuplaşma siyaseti
Tarihi ve zorlu bir mücadelenin verildiği dönemde, ana muhalefet partisi konumunda olan CHP, kutuplaşmayı artırıcı siyaset üretmeye devam ediyor. Türkiye, kalkınma ve büyüme hedefiyle yoluna devam ederken, muhalefetin kutuplaştırıcı siyaset ısrarının nedeni ise hep merak ediliyor. Detaylar analiz haberimizde...