15 Ekim 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ – CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri
27 Mayıs 1960 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı ilk askeri darbe olmuş ve bu olay tarihe kara bir leke olarak geçmişti. Milli iradenin seçtiği Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin ardından Türkiye bir ilki daha yaşamış, istikrarsız koalisyon dönemleriyle ülke siyasi ve ekonomik bulanımlara sürüklenmişti. İşte o süreç...