ANALİZ – CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri

27 Mayıs 1960 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı ilk askeri darbe olmuş ve bu olay tarihe kara bir leke olarak geçmişti. Milli iradenin seçtiği Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin ardından Türkiye bir ilki daha yaşamış, istikrarsız koalisyon dönemleriyle ülke siyasi ve ekonomik bulanımlara sürüklenmişti. İşte o süreç...

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