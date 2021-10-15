15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ – CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri

ANALİZ – CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2021 12:49
27 Mayıs 1960 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı ilk askeri darbe olmuş ve bu olay tarihe kara bir leke olarak geçmişti. Milli iradenin seçtiği Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin ardından Türkiye bir ilki daha yaşamış, istikrarsız koalisyon dönemleriyle ülke siyasi ve ekonomik bulanımlara sürüklenmişti. İşte o süreç...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tekstil fabrikasında yangın
Tekstil fabrikasında yangın
CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri
CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri
Savcılığa bilgi verecek mi?
Savcılığa bilgi verecek mi?
Polisi sürükleyen sürücü yakalandı mı?
Polisi sürükleyen sürücü yakalandı mı?
2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
Üst düzey terörist teslim oldu
Üst düzey terörist teslim oldu
Her şey en berbat oluyor!
"Her şey en berbat oluyor!"
FETÖ’nün A Haber’i işgal davası
FETÖ'nün A Haber'i işgal davası
13 PKK’lı etkisiz hale getirildi
13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne?
“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne?
16 ilde DHKP-C operasyonu
16 ilde DHKP-C operasyonu
Meral Akşener’in yeni tiyatrosu! ’’Çiftçi çocuğu’’ dediği kişi İYİ Partili çıktı
Meral Akşener'in yeni tiyatrosu! ''Çiftçi çocuğu'' dediği kişi İYİ Partili çıktı
Daha Fazla Video Göster