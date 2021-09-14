14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - CHP'nin başörtü ve Dua hazımsızlığı sürüyor

ANALİZ - CHP'nin başörtü ve Dua hazımsızlığı sürüyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2021 16:57
Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar. Onlar dini değerler ayaklar altına alınmasın diye cepheden cepheye koştu. Kurtuluş mücadelesi verdi. O savaş kazanıldı. Ama ne var ki CHP ve bazı kesimler Türk kadınına ve dini değerlere hakaret etmeyi sürdürüyor. Edremit'te Anadolu kadınının zincire vurulmuş görüntüleri, toplumun her kesiminde infiale yol açtı. Cumhur İttifakı’ndan da bu görüntülere sert tepki, halka ise uyarı var. Zira bu yaşananlar planlı bir psikolojik savaşın bir parçası.
CHP’nin başörtü ve Dua hazımsızlığı sürüyor
CHP'nin başörtü ve Dua hazımsızlığı sürüyor
Cezaevleri ziyaret yönetmeliğinde değişiklik!
Cezaevleri ziyaret yönetmeliğinde değişiklik!
Devlet Bahçeli: Laiklik dinsizlik değildir
Devlet Bahçeli: Laiklik dinsizlik değildir
Enver Altaylı’nın damadından şok mesajlar!
Enver Altaylı'nın damadından şok mesajlar!
Bilecik Belediye Başkanı’nın ultra lüks makam aracı
Bilecik Belediye Başkanı'nın ultra lüks makam aracı
952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı
952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Yine İBB yine arızalı otobüs!
Yine İBB yine arızalı otobüs!
CHP zihniyeti hiç değişmedi!
CHP zihniyeti hiç değişmedi!
Yine İETT yine hüsran
Yine İETT yine hüsran
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Oğuzhan Asıltürk’ün sağlık durum nasıl?
Oğuzhan Asıltürk’ün sağlık durum nasıl?
Daha Fazla Video Göster