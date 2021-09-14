ANALİZ - CHP'nin başörtü ve Dua hazımsızlığı sürüyor

Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar. Onlar dini değerler ayaklar altına alınmasın diye cepheden cepheye koştu. Kurtuluş mücadelesi verdi. O savaş kazanıldı. Ama ne var ki CHP ve bazı kesimler Türk kadınına ve dini değerlere hakaret etmeyi sürdürüyor. Edremit'te Anadolu kadınının zincire vurulmuş görüntüleri, toplumun her kesiminde infiale yol açtı. Cumhur İttifakı’ndan da bu görüntülere sert tepki, halka ise uyarı var. Zira bu yaşananlar planlı bir psikolojik savaşın bir parçası.