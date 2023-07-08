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ANALİZ-CHP'de büyüyen değişim kavgası

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Giriş: 08.07.2023 11:03
Seçimlerin mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından CHP’de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde değişim kavgası başladı. Seçim öncesindeki sürece bakıldığında ise İmamoğlu’nun birçok kez kendini muhalefet liderliği için ön plana çıkarma çabası içinde olduğu görülüyor. Bugüne kadar hangi gelişmeler yaşandı, İmamoğlu muhalefet liderliği için hangi ataklarda bulundu.
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