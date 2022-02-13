13 Şubat 2022, Pazar
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ANALİZ – CHP enerji projelerine hep karşı çıktı! Türkiye’nin enerji atılımına neden karşılar?
Salgınla birlikte dünyada artan enerji ihtiyacı, yerli enerjinin önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye, enerjide bağımsızlık için son 20 yılda önemli adımlar attı. Ancak her adımın karşısında muhalefet vardı. 90'lı yıllarda dahi nükleer enerjiye karşı çıkan CHP, hala ezerbelenmiş cümlelerle "hayati önemdeki" enerji projelerine önyargılı.