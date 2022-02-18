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ANALİZ - CHP enerji projelerine hep karşı çıktı

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Giriş: 18.02.2022 15:58
Salgınla birlikte dünyada artan enerji ihtiyacı, yerli enerjinin önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye enerjide bağımsızlık için son yirmi yılda önemli adımlar attı. Ancak her adımın karşısında muhalefet vardı. 90'lı yıllarda dahi nükleer enerjiye karşı çıkan CHP, hala ezberlenmiş cümlelerle "hayati önemdeki" enerji projelerine önyargılı.
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CHP enerji projelerine hep karşı çıktı
CHP enerji projelerine hep karşı çıktı
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